Diplomatas são-tomenses contra recrutamento "surpresa" autorizado pela MNE

"De modo a evitar recorrer a outros expedientes, bem como levar este facto a outras instâncias, a ADS serve-se da presente a fim de desaconselhar veementemente a senhora ministra na prossecução deste surpreendente e inesperado concurso, a escassos dias do fim da sua missão neste ministério, considerando que a prossecução desta pertinácia não coloca apenas em causa as nossas conquistas, mas, sobretudo belisca a imagem do Ministério e dos seus servidores", lê-se numa carta assinada pelo presidente do conselho executivo da ADS, Aberto Pereira.

Na carta, datada de quinta-feira, a Associação dos Diplomatas Santomenses (ADS) refere que tomou conhecimento de que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Edite Ten Jua, "despachou favoravelmente uma informação/proposta solicitada à Direção Administrativa e Financeira deste ministério, visando a abertura de um concurso público para o recrutamento de novos diplomatas" e que, "embora personalidades conceituadas e de prestígio tenham declinado convites para integrar a equipa de júri, tal iniciativa tem avançado".

A ADS refere que desde que chegou à chefia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a ministra Edite Ten Jua "deliberadamente" "absteve-se de encetar possíveis negociações com o seu colega do ministério das Finanças de forma a prosseguir e terminar o concurso para o ingresso de novos diplomatas, iniciado pela sua antecessora", Elsa Pinto.

"Estranhamente, a escassos dias do final do seu mandato, pretende iniciar um processo de recrutamento para ser homologado pelo seu sucessor", refere a ADS.

A ADS reconhece que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades "carece de quadros para o exercício da diplomacia", tendo em conta "o envelhecimento da carreira, associado à fuga de quadros para organismos internacionais".

"Somos, portanto, de igual opinião que a estratégia deve passar indubitavelmente pelo recrutamento em massa de novos ativos com vista a executar a política externa do Estado são-tomense", sustenta.

A ADS sublinha que desde "a sábia gestão do então embaixador Carlos Tiny" enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros em 2008 que "este ministério reforçou de forma marcante a cultura de transparência e de competência em todo o processo de admissibilidade de novos diplomatas, pelo que, numa lógica progressista", defende a preservação de "tais práticas e princípios, que são bons e recomendáveis".

São Tomé e Príncipe realizou eleições legislativas, autárquicas e regional do Príncipe no passado 25 de setembro.

A Ação Democrática Independente (ADI), lideraa pelo antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada, venceu as eleições legislativas, com maioria absoluta de 30 deputados, segundo os resultados definitivos divulgados pelo Tribunal Constitucional.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), do atual primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, que procurava um segundo mandato nestas eleições, recebeu 25.287 votos, equivalentes a 18 deputados.

A terceira força política no parlamento são-tomense, com cinco eleitos, será a coligação Movimento de Cidadãos Independentes - Partido Socialista / Partido de Unidade Nacional (MCIS-PS/PUN, mais conhecido como `movimento de Caué`, distrito no sul da ilha de São Tomé), após ter tido 4.995 votos.

Mais votos, mas menos mandatos, foi o resultado do movimento Basta - que absorveu o histórico PCD e acolheu ex-membros da ADI. O Basta, que tinha como um dos cabeças de lista o presidente do parlamento, Delfim Neves, avançou pela primeira vez para as urnas e obteve um total de 6.788 votos, elegendo dois deputados.