Director da CIA nega que haja indícios de militarização do programa nuclear iraniano

Burns falava no encontro anual de administradores executivos do Wall Street Journal, tendo afirmado que a CIA "não vê qualquer prova de que o líder supremo do Irão [Ali Kahmenei] tenha tomado a decisão de avançar para a militarização [do nuclear]".





Por outro lado, o chefe da CIA manifestou a sua concordância com o pessimismo do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken sobre o ponto em que se encontram as negociações de Viena entre o Irão e os cinco países signatários do acordo de 2015. Blinken dissera que estas negociações, agora na sua sétima ronda interrompida na passada sexta feira, não parecem estar a ser levadas a sério pelo Irão, tendo acrescentado: "Em breve vamos ver até que ponto eles estão a ser sérios".





Muito em breve deverão ocorrer também conversações na Casa Branca entre funcionários da Administração norte-americana e dois interlocutores israelitas de peso: o ministro da Defesa, Benny Gantz, e o chefe da Mossad, David Barnea. A tese fundamental dos visitantes israelitas é conhecida como a agenda de prioridades "militar primeiro".





Fontes israelitas citadas pela plataforma digital Middle East Monitor consideram que a Mossad está já a preparar um ataque cirúrgico aos centros nevrálgicos do programa nuclear iraniano, que poderá consistir em mais assassínios selectivos de cientistas decisivos para esse programa.