Director executivo da Boeing abandona cargo

Muilenburg era o responsável fabricante pelos aviões 737 Max que sofreram duas quedas: em outubro de 2018 e em março de 2019, na Indonésia e na Etiópia. Dos dois acidentes resultaram mais de 300 vítimas mortais. Em consequência dos desastres, a empresa não consegue ter aprovações regulamentares para vender a linha.Com dificuldades em restaurar a confiança de empresas e passageiros, a Boeing atribuiu o cargo de Muilenburg a David Calhoun, o que levou a um crescimento de quatro por cento nas ações da empresa.Durante o reinado de 34 anos de Muilenburg, o último foi ano foi o mais difícil com o gestor a não conseguir resistir às quedas dos aviões 737 Max. A companhia aérea revelou também que a partir de janeiro de 2020 vai parar a produção dos aviões.Um oficial da direção da Boeing revelou à imprensa que a decisão foi tomada durante o fim de semana e que Muilenburg foi contactado por telefone no domingo para saber da sua decisão.De acordo com o especialista Richard Aboulafia, a chamada de David Calhoun mostra que a empresa vai apostar em alguém com experiência, mas que se trata de uma decisão a longo prazo.“Através de uma nova direção, a Boeing vai operar com um renovado compromisso de transparência, incluindo comunicação efetiva e proactiva com a Administração de Aviação Federal e outros reguladores e seus clientes”, anunciou a Boeing em comunicado.

Problemas de software em aviões

Depois dos acidentes na Indonésia (Outubro de 2018) e Etiópia (Março de 2019) a Boeing sofreu danos graves em termos de reputação. Foram conduzidas investigações à produção dos aviões 737 Max e descobertas falhas no software.Oficiais identificaram um controlo automático no avião, conhecido como MCAS, como um dos fatores que levou à queda dos aviões na Indonésia e Etiópia. De acordo com a Boeing, o sistema tinha um sensor que estava a mandar informação errada para os comandos e a puxar o aparelho para baixo.Os reguladores americanos, apesar das tentativas de correção por parte da Boeing, analisaram o caso e revelaram que a empresa estava consciente antes dos acidentes de que o sistema podia não estar a postos para voar.A Boeing foi acusada de priorizar os lucros em vez da segurança dos clientes.