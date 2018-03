Direita lidera, mas resultado é incerto nas legislativas de domingo em Itália

Lusa01 Mar, 2018, 15:33 | Mundo

O novo sistema em vigor em Itália é uma complexa mistura entre os sistemas proporcional e maioritário, fazendo com que, para ter maioria no parlamento, um partido ou coligação precise de 40% dos votos, segundo uns especialistas, 45%, segundo outros.

Itália proíbe a divulgação de sondagens nas duas semanas antes do voto, mas segundo as últimas publicadas, a aliança entre a Forza Italia (FI), do polémico ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, a extrema-direita anti-imigração e eurocética da Liga (antiga Liga do Norte), de Matteo Salvini, e os Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, lidera com entre 37% a 38% das intenções de voto.

A seguir surgem o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), liderado por Luigi Di Maio, com cerca de 28% das intenções de voto, e a coligação de centro-esquerda liderada pelo Partido Democrata (PD, no poder), de Matteo Renzi, com 26% a 27%.

Cerca de 35% dos eleitores, a maioria mulheres, dizem-se indecisos.

Segundo especialistas, o voto indeciso pode, no último momento, mudar até 5% dos votos, como ocorreu nas eleições de 2013, em que o M5S acabou por conseguir mais 5% que o previsto pelas sondagens e se tornou, dessa forma, o mais votado.

O eleitorado centro-direita que tradicionalmente apoia Berlusconi tem reservas quanto à aliança com a extrema-direita, até porque o mais provável é que a Liga, nacionalista e populista, consiga mais votos que a Forza Italia.

Os três partidos acordaram que será o mais votado deles a nomear o primeiro-ministro. A ser a Liga, o escolhido seria Matteo Salvini, que num comício no domingo, encenou mesmo a sua tomada de posse, com uma Bíblia e um terço.

Berlusconi, impedido de exercer cargos públicos por uma condenação por fraude fiscal, foi evitando a questão, mas esta semana acabou por sugerir que o "seu" primeiro-ministro seria Antonio Tajani, cofundador do partido. Mas o atual presidente do Parlamento Europeu assegurou que quer terminar o mandato em Estrasburgo.

As sondagens para estas legislativas foram durante meses lideradas pelo Movimento 5 Estrelas, com o discurso antissistema a capitalizar o descontentamento com os partidos tradicionais, especialmente no sul, subdesenvolvido, onde o desemprego jovem ultrapassa os 50% e a taxa de desemprego global é o dobro do resto do país.

Segundo analistas, o novo líder do M5S, Luigi Di Maio, distanciou-se da postura antissistema e tentou afirmar o movimento como credível e responsável, em busca da maioria. Ao mesmo tempo, sem manifestar abertura a coligações, admitiu que, se ninguém obtiver a maioria, será possível encontrar pontos de convergência.

No centro-esquerda, Matteo Renzi, líder do PD e ex-primeiro-ministro que se demitiu em 2016 depois do fracasso do referendo sobre a reforma constitucional, recusou "categoricamente" repetir a aliança da passada legislatura com a Forza Italia, assim como qualquer tipo de acordo com "os extremistas" do M5S.

Renzi está à frente de uma aliança de partidos, a única declaradamente pró-europeia, que inclui a lista Mais Europa da ex-ministra e ex-comissária europeia Emma Bonino.

A campanha foi dominada pelo discurso anti-imigração, em alguns casos xenófobo e racista, num país envelhecido e em crise económica que recebeu nos últimos quatro anos 600.000 imigrantes africanos.

As últimas semanas ficaram marcadas por incidentes entre militantes antifascistas e de extrema-direita, na sequência dos crimes de natureza racista ocorridos no princípio de fevereiro em Macerata (centro), onde a morte de uma jovem atribuída a um nigeriano foi seguida de um tiroteio contra imigrantes africanos.

Por outro lado, no país da União Europeia com a terceira maior taxa de desemprego jovem (38%) e, ao mesmo tempo, a mais elevada dívida pública (132% do PIB), todos os partidos fizeram promessas difíceis, se não impossíveis, de cumprir: baixar os impostos, aumentar o investimento, subir as reformas, repatriar centenas de milhares de imigrantes ilegais.

A uma semana das eleições, o primeiro-ministro, Paolo Gentiloni, advertiu para a importância destas legislativas e para os riscos do populismo, da xenofobia e do euroceticismo.

"Há na Europa a perceção de que a votação do próximo domingo é muito importante. As forças que se impuseram ao populismo e ao nacionalismo olham-nos com preocupação, mas com a esperança de que também em Itália esse risco possa ser evitado", disse numa entrevista ao La Repubblica uma semana antes da eleição.