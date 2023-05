"Direitos à água". Teerão acusa Cabul de provocar seca em lago transfronteiriço

“Aviso os líderes do Afeganistão que”, alertou o presidente do Irão, Ebrahim Raisi, durante uma visita ao sudeste do país, atualmente devastado pela seca.O líder defendeu ainda que o Afeganistão deve permitir que especialistas iranianose avaliem a situação da água, já que “a passagem do tempo não irá resolver o assunto” por si só.Em causa estão os níveis do rio Helmand, que flui das montanhas da região afegã de Helmand, percorrendo cerca de mil quilómetros até desaguar no lago Hamoun, na fronteira entre Afeganistão e Irão.Cabul culpa as alterações climáticas pela redução dos níveis dos rios, mas Teerão desconfia desta versão dos factos.Caso contrário, não permitiremos que os direitos do nosso povo sejam violados”, vincou o presidente Ebrahim Raisi.

O líder instou as autoridades afegãs a “levarem a sério” as suas palavras, para que mais tarde “não venham queixar-se”.

"Abram os portões da barragem"



Hossein Amir-Abdollahian, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, também pediu na quarta-feira às autoridades afegãs que deixem a água fluir de uma das principais barragens construídas no rio.“O nosso pedido claro é que”, explicou, adiantando que fez uma chamada ao seu homólogo afegão neste sentido.“Libertar água do Afeganistão e fornecer ao Irão os seus direitos à água de uma maneira prática é uma exigência séria da República Islâmica do Irão, e isto tem impacto nas relações entre as duas partes”, declarou aos jornalistas.O MNE relembrou queentre os dois países, considerando que Cabul deve manter a sua palavra.O fronteiriço lago Hamoun foi, em tempos, uma das maiores zonas húmidas do mundo, estendendo-se por 4.000 quilómetros quadrados entre o Irão e o Afeganistão, sendo alimentado pelo rio Helmand.Agora está praticamente seco, com os especialistas a apontarem como causas tanto as alterações climáticas e a seca, como o impacto das barragens e controlos afegãos sobre as águas.

c/ agências