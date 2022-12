Direitos das mulheres. Quatro ONG suspendem atividades no Afeganistão

Foto: Reuters

Quatro organizações não-governamentais internacionais, entre as quais a Save the Children, decidiram no domingo suspender as atividades no Afeganistão, em protesto contra a decisão do governo taliban de proibir as mulheres de trabalharem para ONG.