Direitos de pesca. Reino Unido convoca embaixador em França

Londres considera as ações de retaliação previstas por França “injustificadas”, a chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, deu instruções à sua secretária de Estado encarregada da Europa, Wendy Morton, para “convocar a embaixadora francesa”, Catherine Colonna, anunciou um porta-voz do Governo britânico.“Lamentamos a linguagem de confrontação que tem sido constantemente utilizada pelo Governo francês nesta questão, que não facilita a resolução das coisas”, acrescentou o porta-voz.

Traineira britânica apreendida em Le Havre

Ce mercredi, 2 navires anglais ont été verbalisés lors de contrôles classiques au large du Havre.

➡️ Le premier n'a pas obtempéré spontanément : verbalisation.

➡️ Le second n'avait pas de licence pour pêcher dans nos eaux : dérouté à quai et remise à l'autorité judiciaire. pic.twitter.com/2YETmeITC1 — Annick Girardin (@AnnickGirardin) October 27, 2021

França apreendeu uma traineira britânica e multou outra durante verificações em Le Havre. As autoridades francesas afirmaram que a embarcação não tinha licença.No entanto, o secretário do Meio Ambiente do Reino Unido, George Eustice, insiste que a União Europeia tinha concedido uma licença ao arrastão e que “não estava claro” porque tinha sido retirado posteriormente da lista fornecida à UE.Andrew Brown, um dos proprietários da empresa, sublinha que o barco “foi apanhado na disputa pós-Brexit entre o Reino Unido e França”, e pede uma “resolução rápida”.Já o ministra Francesa das Pescas, Annick Girardin, afirmou no Twitter que a traineira foi apanhada a pescar sem as licenças adequadas.Annick Girardin acrescentou que o controlo aos navios britânicos era um “padrão” durante a pesca de vieiras e foram realizados no contexto das discussões sobre licenças entre o Reino Unido e a Comissão Europeia.Na quarta-feira, depois de uma reunião com autoridades de França, Reino Unido e Comissão Europeia ficou decidido que 162 barcos franceses iriam receber licenças para pescar nas águas de Jersey a partir de sexta-feira.Arrastões franceses já protestaram no exterior do porto de St Helier.

Represálias entre Londres e Paris

discurso subiu rapidamente de tom na quarta-feira, após o anúncio por França da entrada em vigor das primeiras medidas de retaliação – reforço dos controlos e proibição de desembarque de barcos britânicos em portos franceses – contra as ilhas anglo-normandas do Canal e o Reino Unido a partir de 2 de novembro, se os pescadores franceses não obtiverem até lá mais licenças para pescar nas águas britânicas.“Repetimos que o Governo britânico concedeu 98 por cento dos pedidos de licenças feitos por embarcações da União Europeia (UE) para pescar nas águas do Reino Unido e, como indicámos claramente, analisaremos qualquer elemento de prova para aqueles que restam”, acrescentou a mesma fonte, referindo novamente um número contestado por França, que diz que foram 90 por cento.O acordo pós-Brexit, concluídono final de 2020 entre Londres e Bruxelas, prevê que os pescadores da União Europeia possam continuar a pescar em algumas águas britânicas, desde que possam comprovar terem pescado nelas antes.

Mas os franceses e os britânicos discutem sobre a natureza e a extensão das licenças a serem facultadas.







c/Lusa