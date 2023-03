Diretor da AIEA confiante em acordos importantes sobre a questão nuclear iraniana

"Com as discussões construtivas que estamos a ter agora (...), estou confiante que abriremos caminho a acordos importantes", disse Grossi durante uma conferência de imprensa com Mohammad Eslami, o chefe da Organização da Energia Atómica do Irão (OEAI), no segundo dia da sua visita a este país.

Grossi visita o Irão na sequência de relatos de que o país enriqueceu urânio a níveis próximos dos necessários para fabricar uma arma nuclear, no que Teerão descreveu como um efeito secundário do processo habitual, sem grande significado.



Numa conferência de imprensa com o seu homólogo da agência nuclear iraniana, Mohamed Eslami, Grossi explicou que a sua intenção é moderar a tensão com as autoridades iranianas.



"Estamos prontos a continuar com as reuniões e as expectativas são elevadas", afirmou.



Grossi, quando questionado sobre um possível ataque dos Estados Unidos ou de Israel às instalações nucleares do Irão, reiterou que a sua organização condena todos os ataques e ameaças contra instalações nucleares.



"Qualquer ação militar contra centrais nucleares é totalmente condenável e ilegal e está fora das normas internacionais", afirmou, de acordo com a agência noticiosa semioficial iraniana ISNA.



"Queremos ter um diálogo sério e sistemático com o Irão", disse o diretor-geral da AIEA, defendendo uma "atmosfera baseada na honestidade e cooperação".



Eslami, por seu lado, também manifestou a vontade de ter discussões francas com a AIEA, baseadas na "confiança mútua", antes de apelar à agência da Organização das Nações Unidas para "cumprir o seu dever" para com o Irão como "garante" das medidas de salvaguarda com as quais a comunidade internacional e a república islâmica se comprometeram a verificar o processo de enriquecimento de urânio do Irão.



Estas medidas são praticamente tudo o que resta do acordo nuclear internacional assinado em 2015 entre o Irão e a comunidade internacional, que foi praticamente quebrado desde a retirada unilateral dos Estados Unidos, três anos mais tarde, por ordem do então Presidente Donald Trump, e o consequente reatamento das sanções dos Estados Unidos contra Teerão.