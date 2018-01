Diretor da CIA: China uma ameaça "tão grande" para os EUA como a Rússia

Alexandre Brito, RTP30 Jan, 2018, 09:32 / atualizado em 30 Jan, 2018, 09:32 | Mundo

Com todas as atenções viradas para a Rússia, o diretor da CIA afirmou, nesta entrevista à estação pública britânica, que as "impressões digitais" das tentativas de influência chinesa nos países ocidentais são claras e preocupam tanto ou mais que as interferências russas.



Mike Pompeo falou claramente sobre os esforços da China para roubar informação comercial e ações para inflitrar agentes em vários locais, desde escolas a hospitais. Uma realidade, acrescentou, nos EUA, mas que acontece igualmente em vários países europeus e no Reino Unido.



"Vemos esforços muitos focados para roubarem informação americana, para se infiltrarem nos EUA com espiões, com pessoas que vão trabalhar em prol do governo chinês contra a América", disse Pompeo.



Nesse sentido, o diretor da CIA considerou que os vários países aliados podem coletivamente fazer muito mais para combater os esforços chineses de influência e poder no Ocidente.



E os esforços chineses, afirmou o diretor da CIA, passam por várias formas de espionagem, da inflitração humana à guerra cibernética. Disse ainda Pompeo que a China está a utlizar o tamanho do mercado nacional para influenciar empresas norte-americanas que lá querem entrar.

Rússia vai tentar influenciar as eleições norte-americanas do final do ano

São bem conhecidas as acusações norte-americanas de que a Rússia usou vários meios para influenciar as presidenciais norte-americanas. Apesar de Donald Trump continuar a qualificar essas acusações de notícias falsas ("Fake News"), o diretor da CIA disse à BBC, de forma clara, que isso aconteceu e voltará a acontecer, e já nas eleições de novembro.



"Claro. Tenho todas as expetativas que eles vão continuar a tentar e a fazer isso, mas estou confiante que a América irá ter eleições livres e justas e que vamos contrariar (as tentativas russas) de forma suficientemente robusta para que o impacto seja pequeno".



Apesar de admitir que parte do problema não diz diretamente respeito à CIA - redes sociais e a forma como as pessoas validam informação - Pompeo garantiu que aos serviços de inteligência estão continuamente a trabalhar de forma a identificar quem está por trás desse tipo de atividade subversiva.



Sobre as declarações do presidente dos EUA, que desvalorizam a influência russa em território norte-americano, o diretor da CIA disse que tem encontros diários com Trump e que as alegações de que "o presidente não está envolvido e não tem interesse nestes assuntos importantes é perigoso e falso"."Ele é muito focado, curioso sobre os factos que lhe apresentamos".

Coreia do Norte com capacidade nuclear para atingir os EUA dentro de meses

O diretor da CIA disse ainda, neste entrevista à BBC, que informou o presidente de que a Coreia do Norte terá "capacidade para atacar com armas nucleares os EUA em poucos meses".



"O nosso trabalho é fornecer informação ao presidente dos EUA para que tenha uma série de opções para terminar com esse risco por meios não diplomáticos".



Mike Pompeo garantiu que Trump está consciente que um conflito pode levar a destruição maciça e perdas de vida.



Questionado sobre se é possível tirar do poder o líder norte-coreano ou impedir um ataque nuclear, Pompeo respondeu apenas: "Muitas coisas são possíveis".