Diretor da CIA reúne-se na Turquia com chefe da espionagem da Rússia

Foi o primeiro contacto de alto nível, cara a cara, entre as estruturas dos serviços secretos dos EUA e da Rússia desde que esta invadiu a Ucrânia, em fevereiro. "Tais negociações realmente aconteceram. Foi uma iniciativa do lado americano", confirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência TASS.







Os chefes das agências de espionagem norte-americana, William Burns, e russa, Sergey Naryshkin, estiveram cara a cara na capital turca para falarem sobre as ameaças e consequências das armas nucleares de Moscovo.







Mas, de acordo com a Al Jazeera, um funcionário da Casa Branca afirmou que os diretores não discutiram quaisquer modelos de negociação sobre a guerra na Ucrânia.



William Burns, ex-embaixador dos EUA na Rússia, havia “informado com antecedência” que faria uma viagem à Turquia e definido que, no encontro, não haveria “nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia.”



“[Burns] não está a conduzir negociações de nenhum tipo. Ele não está a discutir a solução da guerra na Ucrânia”, afirmou o funcionário, a coberto do anonimato.





Está a transmitir uma mensagem sobre as consequências do uso de armas nucleares pela Rússia e os riscos de escalada para a estabilidade estratégica”, acrescentou à Reuters.





Sergey Naryshkin (esq.), William Burns (dir) | Twitter da Al Jazeera Em Bali

O encontro dos dois diretores de serviços secretos ocorreu quando o presidente dos EUA, Joe Biden, se reuniu com o homólogo chinês Xi Jinping, antes da Cimeira do G20 em Bali, na Indonésia.





Os dois governantes "ressaltaram a sua oposição ao uso ou ameaça de uso de armas nucleares na Ucrânia", segundo um comunicado da Casa Branca.





Num outro comunicado, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros declara que Xi disse a Biden que “armas nucleares não devem ser usadas e guerras nucleares não podem ser travadas”.

Troca de prisioneiros

A Casa Branca indica que a questão dos cidadãos norte-americanos detidos "injustamente" na Rússia foi abordada entre os dois diretores, embora não se conheça o teor das conversações.





Vários dados concretos estão em jogo. Em agosto, a jogadora de basquetebol norte-americana Brittney Griner foi condenada a nove anos de prisão por contrabando e posse de óleo de canábis. Moscovo foi acusada de usar Griner "como peão político".



Entretanto, a Administração Biden propôs uma troca de prisioneiros com a Rússia para garantir a libertação de Griner, assim como a do ex-fuzileiro Paul Whelan, que foi acusado de espionagem e cumpre 16 anos de prisão.





Por sua vez, Viktor Bout, um traficante de armas russo preso nos EUA, foi mencionado como uma pessoa que poderia ser trocada por Griner e Whelan, numa em futura permuta de prisioneiros.





O secretário-geral da ONU, António Guterres, foi questionado em Bali sobre o contacto entre EUA e Rússia na Turquia. Guterres respondeu que as Nações Unidas não estavam envolvidas nas negociações, mas realçou a importância da reunião.

“É muito positivo que os EUA e a Rússia estejam a conversar porque esse é um desenvolvimento extremamente relevante em relação ao futuro, mas não estamos envolvidos”, afirmou.





Sergey Naryshkin não faz parte do círculo íntimo de Putin, mas Burns, cara a cara, terá tentado escrutinar o pensamento de Moscovo, apontou a BBC.