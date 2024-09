REUTERS/Borja Suarez

Os barcos de resgate de migrantes no Mediterrâneo, operados por Organizações Não Governamentais, afinal não são um fator de atração de migrantes que tentam a travessia para a Europa. A afirmação é do atual diretor da Frontex, que parece assumir uma nova política no seio da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira.