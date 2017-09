Diretor de redes sociais de Trump publica vídeo falso do aeroporto de Miami

Lusa11 Set, 2017, 09:52 / atualizado em 11 Set, 2017, 10:13 | Mundo

"Assim está o Aeroporto Internacional de Miami! Tenham cuidado!", escreveu Dan Scavino, numa mensagem que acompanhava um vídeo que aparentemente mostrava o aeródromo inundado como consequência do furacão Irma, que tocou terra no domingo em Cayos, no estado norte-americano da Flórida.



"Este vídeo não é do Aeroporto Internacional de Miami", afirmaram os responsáveis do aeródromo, também através da rede de mensagens instantâneas Twitter.





This video is not from Miami International Airport. — Miami Int'l Airport (@iflymia) 10 de setembro de 2017

Thank you. It was among 100s of videos/pics I am receiving re: Irma from public. In trying to notify all, I shared - have deleted. Be safe! — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 10 de setembro de 2017

O funcionário da Casa Branca chegou a partilhar as imagens com Donald Trump e com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, até ser desmentido pelas autoridades do Aeroporto Internacional de Miami (MIA) que negaram tratar-se de imagens daquele que é o principal aeroporto da Flórida.Dan Scavino acabou por admitir o erro e apagou o `tweet` em causa. "Estava entre as centenas de vídeos e fotografias que estou a receber" do furacão, justificou o diretor de redes sociais de Trump, agradecendo ao MIA pela advertência."Obrigado, Dan", respondeu o MIA a Scavino, um assessor da confiança do Presidente norte-americano que trabalhou como diretor do clube de golfe Westchester, de Trump, em Nova Iorque, antes de integrar a equipa de campanha eleitoral do magnata em 2016.O Aeroporto Internacional de Miami vai continuar encerrado hoje devido aos danos causados pelo furacão Irma, informou no domingo o seu diretor, Emilio T. González.O aeroporto, que fechou ao final do dia de sexta-feira por precaução para aguentar a chegada do Irma, sofreu "danos significativos" devido à agua, indicou González na sua conta na rede Twitter.Espera-se que o MIA retome a atividade, ainda que com ligações aéreas limitadas, na terça-feira, depois de centenas de voos terem sido cancelados durante o fim de semana.