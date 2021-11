Diretor de site de notícias morre no México devido a ferimentos de bala

"Devo apresentar as minhas condolências à família do jornalista Alfredo Cardoso Echeverria, fundador do site de notícias Las Dos Costas, por esta infeliz perda", disse Evelyn Salgado, a governadora do estado de Guerrero, onde se localiza Acapulco.

Segundo os Repórteres sem Fronteiras (RSF), Cardoso, cuja família tinha recebido ameaças, foi raptado na quinta-feira por homens encapuçados que invadiram a sua casa.

Foi encontrado no dia seguinte no seu veículo com cinco ferimentos de bala, noticiou a imprensa local.

Foi levado para o hospital e morreu dos ferimentos no domingo.

Pelo menos sete jornalistas foram assassinados no México em 2021.

O México é considerado um dos países mais perigosos para trabalhar nos media com mais de 100 jornalistas assassinados desde 2000, de acordo com números da Comissão de Direitos Humanos.

Oito jornalistas foram mortos em 2020, de acordo com RSF.

Mais de 90% dos assassinatos de jornalistas ficam impunes, denunciam as organizações de liberdade de expressão.