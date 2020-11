Diretor do PAM não irá a Oslo receber o Nobel da Paz

A Fundação disse, em comunicado hoje divulgado, que está a considerar realizar uma cerimónia digital da entrega do Nobel na tradicional data de 10 de dezembro, remetendo a organização das festividades habituais para o próximo ano.

O Prémio Nobel da Paz foi atribuído, em 09 de outubro, ao PAM pelos esforços para combater a fome e para melhorar as condições para a paz em zonas de conflito, segundo justificou na altura o Comité Nobel Norueguês.

O anúncio foi feito em Oslo pela presidente do comité, Berit Reiss-Andersen, que justificou a distinção do PAM com "os seus esforços para combater a fome, o seu contributo para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por agir como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e de conflito".

O Comité Nobel assinalou que a pandemia do novo coronavírus fez aumentar a fome que milhões de pessoas enfrentam em todo o mundo e pediu aos governos que garantam que o PAM e outras organizações de ajuda recebem o apoio financeiro necessário para as alimentar.

"Em 2019, o PAM prestou assistência a cerca de 100 milhões de pessoas em 88 países vítimas de insegurança alimentar aguda e fome", indica o comité no comunicado em que anuncia o prémio.

Nesse dia, o diretor do PAM, o norte-americano David Beasley admitiu ter ficado sem palavras para reagir e elogiou "a família PAM".

O Comité do Nobel realçou que o problema da fome voltou a agravar-se nos últimos anos e foi agravado recentemente pela pandemia de covid-19.