Diretor-Geral da agência do nuclear da ONU está na Ucrânia

WANA News Agency via REUTERS

A agência para o nuclear da ONU indicou hoje que o seu diretor-geral chegou à Ucrânia, onde discutirá com responsáveis do governo a disponibilização de "assistência técnica urgente" para garantir a segurança das instalações nucleares do país.