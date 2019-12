Diretor Regional do SEF da Madeira arguido por suspeita de auxílio à imigração ilegal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito de uma operação e investigação sob coordenação do Ministério Público, constituiu como arguido o Diretor Regional da Madeira, por suspeitas da prática do crime de auxílio à imigração ilegal.