Diretora da Huawei processa Canadá por detenção "fora da lei"

04 Mar, 2019, 13:56

A ação foi entregue pelos advogados de Meng Wanzhou no Supremo da Colúmbia Britânica e diz respeito à detenção de que foi alvo a 1 e dezembro do ano passado no aeroporto de Vancouver, a pedido dos Estados Unidos.





Meng Wanzhou foi libertada sob caução e aguarda em Vancouver uma decisão para o pedido da sua extradição para os Estados Unidos.

A diretora da Huawei acusa as autoridades do aeroporto de Vancouver de, em vez de a informarem que se encontrava detida, terem usado a dissimulação, interrogando-a como se se tratasse dos procedimentos de rotina alfandegária, aproveitando-se dessa “farsa” para recolherem provas e informação contra si.









De acordo com o processo que entrou na Colúmbia Britânica, Meng Wanzhou diz que apenas três horas depois destes procedimentos foi informada de que se encontrava detida, tendo direito a advogado.





“Este caso configura uma acção premeditada dos agentes para obter provas e informações da demandante de uma forma que eles sabiam constituir uma grave violação dos direitos da demandante”, refere o texto da ação.





A empresária chinesa – em liberdade sob caução – aguarda em Vancouver a decisão sobre a extradição para os Estados Unidos. Na última quarta-feira foi dada luz verde para prosseguir com a análise judicial relativa ao pedido das autoridades norte-americanas. Na quarta-feira será decidida em tribunal a data para arrancar com o processo.

Irão no centro da detenção





O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pôs em marcha uma bateria de acusações contra a diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, e a própria gigante tecnológica chinesa, sobre a qual recaem suspeitas de espionagem industrial. Pequim fala em “manipulações políticas”.





O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aponta ao grupo chinês e à sua diretora financeira 13 acusações relacionadas com uma violação das sanções aplicadas por Washington ao Irão. Pequim deteve um antigo diplomata e um empresário canadianos e reverteu a sentença de 15 anos de prisão para um cidadão canadiano e aplicou-lhe a pena de morte.





Pequim acusou os Estados Unidos de estarem a agir segundo motivações políticos. Entretanto, lançou uma contra-ofensiva detendo um antigo diplomata e um empresário canadianos; reverteu ainda a sentença de 15 anos de prisão para um cidadão canadiano e aplicou-lhe a pena de morte.

A justiça norte-americana acusa a número um financeira da Huawei de ter enganado as instituições financeiras relativamente aos negócios da empresa tecnológica no Irão. Em causa estarão questões que Washington considera do âmbito da segurança nacional.Acrescenta que lhe foram confiscados os aparelhos eletrónicos, conseguida apara os mesmos e vasculhado o seu conteúdo sem permissão, ainda sem que lhe fosse comunicada a verdadeira situação em que se encontrava, que era a de detida.Em simultâneo, foram lavradas acusações contra duas filiais da tecnológica da China por suspeitas de roubo de segredos industriais, concretamente da tecnologia do robô Tappy, criado pela T-Mobile - empresa norte-americana sediada em Bellevue, no Estado de Washington - para reproduzir um dedo humano no ensaio deSobre as filiais Huawei Device Co., Ltd. E Huawei Device Co. USA pendem dez acusações de crimes que terão sido praticados, segundo os investigadores norte-americanos, entre 2012 e 2014, incluindo obstrução à justiça.O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros contrapôs que se trata de “manipulações políticas” com epicentro na Administração Trump e a própria Huawei nega as “supostas violações da lei americana”.