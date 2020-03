Diretora do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças em entrevista à Antena 1

Numa conversa por Skype entre Estocolmo e Bruxelas, a diretora do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças analisou o que se conhece do vírus e da forma como se transmite e o que pode ser feito para evitar a propagação.Andrea Ammon diz que o centro está pronto para ajudar os Estados-membros da União Europeia e garante que os países têm planos de prevenção prontos e atualizados.O Centro Europeu está a acompanhar a situação em cada Estado-membro. A monitorizar esta situação desde o início, o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças tem mais de 60 especialistas dedicados apenas a este surto e está também preparado para ajudar os Estados-membros da União Europeia que peçam ajuda mais específica. "Essa ajuda pode ser limitada porque também não temos recursos ilimitados. Na última semana tivermos uma missão a Itália juntamente com a Organização Mundial de saúde para particularmente reforçar a vigilância e a preparação hospital. Esta ajuda tem que ser selecionada e se tivermos muitos pedidos para este tipo de apoio teremos que nos organizar por grupos de países e prestar esta ajudar à distância", refere Andrea Ammom.

Para já, o centro está sobretudo a disponibilizar conselhos e emitir orientações e linhas de atuação. Produziu vídeos explicativos que os países podem legendar e usar para divulgar entre as pessoas.







O centro coordena a situação baseando-se sobretudo nas comunicações que os países fazem sobre casos confirmados. Os casos suspeitos não são uma preocupação do centro apesar de admitir que a sua divulgação é uma decisão de cada autoridade de saúde nacional. "Essa é uma decisão das autoridades de saúde. Nós não requeremos informação sobre casos suspeitos. Só requeremos a informação sobre casos confirmados".

O que se sabe deste vírusAndrea Ammon recorda que "este vírus só é conhecido há dois meses" e que por isso "não sabemos como se comporta".Nesta altura não se pode sequer admitir que a presença do vírus possa diminuir com o fim dos dias frios como acontece com o vírus da gripe anual."Pode ser que se comporte com o vírus que provocada gripe ou influenza e possa desaparecer quando ficar mais quente. Pode ficar entre nós, endémico, todo o ano ou pode simplesmente desaparecer como aconteceu com o SARS. Não sabemos".A comunidade científica procura agora uma vacina, mas a diretora do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças diz que essa imunização não ia ajudar, no imediato."Eu sei que há muita gente a tentar encontrar uma vacina, mas isso não iria ajudar na situação atual e vai demorar algum tempo. A previsão mais otimista de que ouvi falar é de 18 meses o que não nos vai ajudar agora. O mais promissor são os ensaios clínicos para uma droga (medicamento) porque já estão a decorrer e esperam-se resultados na primavera."Por isso o objetivo é controlar e evitar a propagação do vírus. Significa isso anular ou evitar concentrações como eventos sociais ou desportivos? Andrea Ammon recorda o que "é muito claro que quanto mais gente estiver junta mais este vírus se consegue disseminar. Mas por outro lado o que sabemos da gripe anual e pandémica é que quanto mais cedo evitarmos essas concentrações, numa situação de epidemia, mais poderemos ajudar a reduzir a disseminação. Mas isto é algo que deve ser decidido caso a caso".E para já a transmissão, pelo que se conhece, é feita entre pessoas sem envolver animais apesar de "mesmo no início se ter pensado que este era um vírus que vinha diretamente dos animais e que aparentemente teve um animal como hospedeiro."Mas por agora" não há qualquer transmissão que envolva animais, pelo menos não na Europa. Por isso todos os conselhos que estamos a emitir dirigem-se diretamente aos humanos".





As outras possíveis ameaça.





O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças está atento, minuciosamente, a este vírus mas não descura outras situações porque "os outros vírus e bacterias não dormem. Não vão ficar afastados".





Por isso, garante Andrea Ammon, no centro a vigilância mantém-se também sobre outras possíveis ameaças. O sarampo na Europa e as bactérias muti resistentes são situações que preocupam também a diretora do Centro.

"Estamos atentos a tudo o que se passa e este mês, por exemplo, vamos reunir para preparar as nossas habituais perspetivas gerais".







Esta situação levantou muitas dúvidas e percebeu-se que muitas pessoas não sabiam exatamente o que fazer ou como agir. Isto apesar de já antes terem lidado com situações semelhantes como foi o caso da Gripe A. Falta sobretudo educação para a saúde.





"No geral seria muito bom que desde as idades mais novas as crianças pudessem aprender mais sobre higiene pessoal, higiene em casos de doença, segurança alimentar etc. Sim, seria bom".





Os conselhos habituais.





A diretora do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças deixou, no fim desta conversa entre Estocolmo e Bruxelas, os conselhos gerais que nunca é demais repetir.





"Lavem as mãos, de forma frequente. Quando espirrarem ou tossirem cubram o nariz e evitem o contato com pessoas que estão a tossir ou espirrar. É basicamente o que podem fazer. Se vierem do norte de Itália ou de outros países com focos de infeção e se tiverem o mais ligeiro sintoma de infeção respiratória como febre, espirros e tosse devem ficar em casa e ligar aos vossos médicos. E devem fazer exatamente o que eles vos disserem para fazer".