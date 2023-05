Dirigente da CPLP inicia visita a Timor-Leste

Durante a permanência neste Estado-membro da CPLP, até sábado, o timorense Zacarias da Costa deverá ser recebido em audiências pelo presidente da República, José Ramos-Horta, e pelo primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, bem como manter encontros com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Adaljiza Magno, com os embaixadores da CPLP acreditados em Díli e com o chefe da Missão de Observação da CPLP às Eleições Parlamentares em Timor-Leste, embaixador José Marcos Barrica.Conforme a agenda, Zacarias da Costa prevê ainda encontrar-se com o secretário-geral do partido Fretilin, Mari Alkatiri, e com o presidente do partido CNRT, Xanana Gusmão.Esta, que é a segunda visita oficial de Zacarias da Costa a Timor-Leste, inicia-se dois dias após as eleições legislativas de Timor-Leste, nas quais o partido mais votado foi o CNRT.