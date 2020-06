Dirigente do PAIGC só será ouvido no Ministério Público na terça-feira

Suleimane Cassamá disse que Armando Correia Dias, membro do comité central do PAIGC e mais conhecido por "N`Dinho", foi reconduzido para as celas da polícia, depois de ter estado algumas horas na vara criminal do Ministério Público, de onde saiu sem ser ouvido por um delegado, conforme estava previsto.

O advogado adiantou que o magistrado sorteado para ouvir Armando Dias comunicou que estava doente e que não compareceria ao serviço e que o caso poderia ser entregue, por sorteio, a um outro delegado, mas assim não aconteceu, frisou.

Para o advogado, esta situação está a colocar em causa o direito à liberdade do empresário, que terá que pernoitar, outra vez, nas celas da polícia, onde se encontra desde sábado, quando foi detido.

"Após dois dias de sequestro do nosso constituinte por parte da polícia, podemos afirmar que agora a responsabilidade passou para as mãos do Ministério Público, mas que parece estar a brincar com a liberdade de um cidadão", observou Suleimane Cassamá.

O advogado considera "ainda muito mais grave" quando se sabe que Armando Dias e o irmão, também detido sábado, vão ter que ficar nas celas "por falta de cumprimento da lei, por parte do Ministério Público".

O advogado Suleimane Cassamá afirmou que não tem conhecimento de qualquer procedimento que a polícia possa ter feito na elaboração dos autos contra Armando Dias e que tudo foi feito na sua ausência.

Cassamá disse ter sido impedido de assistir aos inquéritos.

"Enquanto advogado não sabemos de nada o que se imputa ao nosso constituinte, para nós tudo o que se fez até aqui é uma simples ata de audiência, que o Ministério do Interior chama de autos", frisou o advogado.

Suleimane Cassamá adiantou que teve informações de que os irmãos Armando e Carlos Dias serão presentes na terça-feira, novamente, ao Ministério Público.

Armando Correia Dias, membro do comité central do PAIGC e um conhecido empresário guineense, foi detido sábado pelas forças de segurança e levado para a segunda esquadra, em Bissau.

O Ministério do Interior da Guiné-Bissau disse hoje que o dirigente do PAIGC foi detido em "flagrante delito" na posse de armas de uso militar.

Em relação à detenção do seu irmão, o Ministério do Interior explicou que ocorreu porque aquele insultou e ameaçou a polícia quando foi visitar o político.

Armando Correia Dias foi detido quando estava acompanhado do antigo secretário de Estado Anaximandro Zylene Casimiro Menut e do deputado Wasna Papai Danfa.

Os três seguiam na viatura do antigo secretário de Estado, que acusou um civil, que estava acompanhado da polícia, de ter colocado as armas no interior do seu veículo.

"Vimos um senhor de estatura baixa, igualmente trajado à civil, a introduzir dentro da minha viatura um saco (tipo saco de arroz) com armas, que suponho AK, pela ponta que era visível no saco", refere numa explicação sobre o ocorrido, divulgada nas redes sociais, o antigo secretário de Estado.

O deputado guineense Wasna Papai Danfa questionou também as razões pelas quais as forças de segurança só detiveram Armando Correia Dias, quando estavam os três na viatura.