Dirigentes centristas africanos reúnem-se em Lisboa para debater avanço da democracia em África

Dirigentes africanos do centro do espetro político reúnem-se sexta-feira em Lisboa para "pressionar no avanço da democracia em África", onde "fraudes eleitorais e golpes militares tornam a situação muito complicada", disse hoje à Lusa o organizador do encontro.