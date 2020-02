Dirigentes da UE pedem fim da ofensiva militar sobre Idlib

"A ofensiva militar do regime sírio e dos seus aliados em Idlib, que provoca enorme sofrimento humano, é inaceitável", deploraram, em declaração comum.

"A UE apela a todos os atores para que cessem imediatamente as hostilidades e pede vivamente a todos as partes do conflito que permitam um acesso humanitário direto e sem entrave a todos os que precisam", acrescentaram.

Os dirigentes da UE exigiram, por outro lao, um cessar-fogo durável e "garantias para proteção dos civis".

Por outro lado, o Tribunal Penal Internacional deve ser informado da situação na Síria para que os responsáveis pela violação do direito internacional humanitário e dos direitos do homem "prestem contas", adiantaram.

À sua chegada a Bruxelas, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou: "Não nos podemos reunir como se nada se passasse a alguns milhares de quilómetros de nós".

Macron insistiu que "um dos piores dramas humanitários está em vias de se passar" na região de Idlib.

"Quero condenar com a maior firmeza os ataques militares que estão a ser feitos há algumas semanas pelo regime de Bachar al-Assad contra as populações civis de Idlib", acrescentou, apelando ainda aos membros do Conselho de Segurança que "assumam as suas responsabilidades".

Cerca de 900 mil pessoas, na vasta maioria mulheres e crianças, estão a fugir desde dezembro da ofensiva realizada por militares do regime de Damasco, apoiados por Moscovo, relatou a ONU.

Nunca a Síria, em guerra civil desde 2011, tinha conhecido um êxodo deste tamanho em tão pouco tempo.

A ofensiva de Damasco provocou uma crise com a Turquia, que apoia alguns grupos de milicianos na região de Idlib.