Dirigentes italianos assinalam Dia da Libertação ocorrido há 74 anos

Lusa25 Abr, 2019, 14:11 | Mundo

Os dois dirigentes estavam acompanhados pela ministra da Defesa, Elisabetta Trenta, e pela presidente da Câmara de Roma, Virginia Raggi, ambas do M5S (Movimento 5 Estrelas, antissistema), que forma a coligação governamental com a Liga (extrema-direita).

Os líderes dos dois partidos do governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, respetivamente, mostraram uma vez mais hoje as divisões internas do executivo, enquanto o primeiro visitou uma sinagoga para assinalar a data, o segundo decidiu não participar nas iniciativas oficiais, indica a agência noticiosa espanhola EFE.

O líder da Liga viajou para a Sicília para um evento de apoio à polícia contra a Máfia.

Di Maio criticou esta semana os que minimizam a importância da efeméride de hoje, que celebra a libertação de Itália pelos aliados na Segunda Guerra Mundial.

"O 25 de abril deve ser um dia de unidade", declarou hoje na visita à sinagoga.

As celebrações de hoje ocorrem depois de adeptos do clube de futebol Lazio terem homenageado na quarta-feira o ditador fascista Mussolini, com cânticos e tarjas no jogo da meia-final da Taça italiana de futebol, frente ao AC Milan.

O chefe de Estado italiano fez hoje um apelo contra a reescrita da história.