Dirigentes ocidentais concertam posições em videoconferência

A teleconferência está marcada para as 16:00 (TMG, mesma hora em Lisboa) entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, segundo a agência francesa de notícias AFP.

Participam ainda a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assim como o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o Presidente polaco, Andrzej Duda, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, admitiu hoje que a Rússia poderá invadir a Ucrânia "a qualquer momento", tendo concentrado, há várias semanas mais de 100.000 militares nas fronteiras, além de armas pesadas.

"Ainda não vimos sinais de redução da tensão, o que lamentamos profundamente", afirmou também hoje o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit.

Os russos "têm tudo o que precisam para qualquer operação, desde uma pequena invasão no leste ou pequenos ataques em toda a Ucrânia, até uma invasão completa ou uma ocupação de toda a Ucrânia ou de partes" do país, adiantou, por sua vez, o chefe dos serviços secretos noruegueses, vice-almirante Nils Andreas Stensønes, sublinhando que a decisão está agora nas mãos do Presidente russo, Vladimir Putin.

Várias ronda de negociações foram realizadas nos últimos dias, mas não conseguiram avançar na resolução da crise, que os ocidentais descrevem como a mais perigosa desde o fim da Guerra Fria, há três décadas.

A presidência russa (Kremlin) considerou hoje que não produziram "nenhum resultado" as discussões que reuniram, na quinta-feira em Berlim, representantes da Rússia, Ucrânia, Alemanha e França.

Moscovo, que já anexou a Crimeia em 2014, nega quaisquer intenções agressivas em relação à Ucrânia, mas condiciona uma redução da tensão a uma série de requisitos, nomeadamente à garantia de que Kiev nunca integrará a NATO, o que os países ocidentais consideram uma exigência inaceitável.

