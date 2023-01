"Disciplina feroz". Fundador do Grupo Wagner dedica-se ao autoelogio

#Ukraine 14/01 (17) La manœuvre offensive victorieuse RUS (par les flancs puis prise des points hauts avec fort appui d’artillerie) a ainsi donné lieu à une série de « manœuvres médiatiques » de Prigojine réclamant notamment des munitions pour le soutien de ses groupes… pic.twitter.com/McmZKhOUdJ — cedric mas (@CedricMas) January 14, 2023

Yevgueni Prigojine surge num vídeo promovido pelo serviço de imprensa da estrutura mercenária a fazer a apologia de um “sistema de comando aperfeiçoado” que, na sua perspetiva, explicaria o avanço em Soledar, cidade conhecida pelas suas minas de sal localizada nas cercanias de Bakhmut., clamou.Ainda segundo Prigojine, que, no vídeo, surge em padrão camuflado a par do presumível comandante das operações em Soledar,, dado que estão munidos de material de guerra próprio – aviões, blindados e artilharia.Foi particularmente áspero no outono, quando as forças ucranianas obtiveram avanços significativos em Kharkhiv, no leste, e Kherson, no sul do país invadido.

Fundado em 2014, o Grupo Wagner recrutou milhares de reclusos para o esforço de guerra na Ucrânia, em troca de reduções de penas.





A acrimónia entre o Wagner e a cúpula militar russa ficou ainda mais patente na passada sexta-feira, quando, inicialmente, foi anunciada a conquista de Soledar sem qualquer referência ao grupo mercenário. Esta alusão seria feita posteriormente em comunicado do Ministério russo da Defesa, acompanhada de um elogio à “coragem” dos efetivos do grupo.

, apontou Prigojine na plataforma de mensagens Telegram.

c/ agências