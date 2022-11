Discurso de Bolsonaro atenuou mas não travou bloqueios nas estradas no Brasil

O discurso do ainda presidente do Brasil era há muito aguardado, na esperança de acalmar os ânimos dos seus apoiantes que, desde domingo, têm bloqueado estradas e provocado o caos em protesto contra o resultado das presidenciais, que consideram ser fraudulento.Bolsonaro sublinhou, porém, os métodos dos seus apoiantes “ não podem ser os da esquerda ” e que as “manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas”.As palavras do chefe de Estado brasileiro foram recebidas pelos “bolsonaristas” como uma luz verde para continuarem com os protestos.

Neste terceiro dia de manifestações, os bloqueios nas estradas são em menor número, mas ainda atingem 17 Estados, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

#brasil #Resistenciacivil #bolsonaro #intervencaoMilitar 1 de Novembro em frente a quartel militar.

Brazilians in front of army base asking for intervention. pic.twitter.com/YWfCPZs1od — Central Protesto (@CentralProtesto) November 2, 2022

Rodovias: imagem que viralizou no MUNDO! pic.twitter.com/0ikz0o7NWb — Milton Neves (@Miltonneves) November 1, 2022

Na tarde de terça-feira, registavam-se 235 pontos de obstrução nas estradas brasileiras.Segundo a BBC News Brasi l, os bloqueios já afetam o setor das carnes, do leite e o abastecimento dos supermercados."Não abandonaremos as ruas. Ao contrário, continuaremos firmes, pois penso que nas entrelinhas desse discurso possa haver algo", disse outro dos apoiantes do Bolsonaro.As paralisações continuam mesmo depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter ameaçado multar em 100 mil reais e até prender os camionistas que estejam a participar nas manifestações."O acionamento de todo o efetivo disponível desta instituição e o amparo das polícias militares não se mostraram suficientes para a completa desobstrução dos pontos de bloqueios", afirmou o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, apoiante declarado do ainda presidente.Moraes sublinhou que as autoridades devem adotar "as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis dos Poderes Executivos Estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido”.Após a ordem do presidente do TSE, governadores e as polícias militares dos vários Estados começaram a atuar na desobstrução de rodovias bloqueadas pelos apoiantes de Bolsonaro. Em alguns casos houve relatos de confrontos entre as forças policiais e os manifestantes.