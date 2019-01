Discurso de Reis de Macron enfurece coletes amarelos

Reuters

Ao início da manhã as ruas de Paris ainda estão calmas, e os coletes amarelos já se fazem representar, mas ainda muito timidamente.





A acompanhar esta manifestação está a jornalista da RTP, Rosário Salgueiro que em direto para a Antena 1 refere que ontem à noite o discurso de Emmanuel Macron voltou a incendiar a posição face ao movimento.

O ministro do Interior mobilizou oitenta mil agentes das forças de segurança para todo o país. Só para Paris estão previstos cinco mil.





Este é já o nono sábado consecutivo que França vê manisfetações, algumas delas bastantes violêntas, por parte do movimento coletes amarelos.



O Presidente francês disse no tradicional discurso de noite de Reis que os franceses tem pouco sentido do sacrifício do esforço.Palavras que não caíram bem junto dos porta-vozes dos coletes. Pouco depois o Palácio do Eliseu veio referir que o Presidente estava a falar sobre os mais novos, e não dos trabalhadores velhos.Mas indignação entre os membros deste movimento está instalada e depois destas palavras de Macron, espera-se mais contestação violenta nas ruas de Paris.