Discurso de vitória. Povo brasileiro "é o grande vencedor"

%u201CNós não enfrentámos um adversário, não enfrentámos um candidato. Nós enfrentámos a máquina do Estado brasileiro colocada ao serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições%u201D, começou por apontar Lula da Silva, perante uma plateia que o esperava em celebração.



%u201CTentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. E estou aqui para governar esse país, numa situação muito difícil. Mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente%u201D, declarou.



%u201CHoje chegamos ao final de uma das eleições mais importantes da nossa história. Hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro%u201D, declarou Luiz Inácio Lula da Silva, na sua sede de candidatura, em São Paulo, perante apoiantes e membros do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos que o apoiaram na corrida eleitoral.



"Agradeço de coração" aos brasileiros, repetiu no seu discurso.



"Esta não é uma vitória minha nem do PT nem dos partidos que me apoiaram. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora".



Para Lula da Silva, a sua vitória mostra que "a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia, deseja mais e não menos inclusão social e oportunidades para todos, deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade e fraternidade".