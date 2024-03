Discurso do Estado da União, uma tradição política americana que mudou ao longo dos séculos

O discurso de quinta-feira (madrugada de sexta-feira em Portugal) é proferido em plena época das eleições primárias democratas e republicanas com vista à nomeação do candidato presidencial às eleições de novembro -- apenas dois dias depois da chamada "Super Terça-feira" -, e acontece mais tarde do que é habitual.

O discurso de Biden (o 46.º Presidente dos Estados Unidos) em 2023 aconteceu em 07 de fevereiro e no ano anterior o governante dirigiu-se às duas câmaras do Congresso norte-americano no dia 01 de março.

O primeiro discurso `State of the Union` foi proferido pelo primeiro Presidente dos Estados Unidos, George Washington, a 08 de janeiro de 1790, diante do Congresso em Nova Iorque, então capital provisória do país.

Em 1801, Thomas Jefferson decidiu descontinuar a apresentação presencial do discurso, por considerar que esta prática tinha características muito associadas ao regime monárquico.

Jefferson decretou então que o discurso seria enviado por escrito para o Congresso, medida que vigorou até 1913, ano em que Woodrow Wilson decidiu recuperar o discurso anual ao vivo.

No entanto, ao longo dos anos, foram registadas algumas exceções. Durante a segunda metade do século XX, governantes enviaram por escrito o discurso. O último Presidente a fazer isso foi Jimmy Carter, em 1981.

Originalmente, o discurso, consagrado na Constituição norte-americana como obrigatório, era conhecido como Mensagem Anual, designação que seria alterada por Franklin D. Roosevelt (1933-1945).

Roosevelt usou o termo "State of the Union" pela primeira vez em 1934 numa frase, designação que passou a ser adotada em termos oficiais em 1947.

São vários os momentos da história norte-americana e internacional que estão associados ao discurso do `State of the Union`.

Em 1941, Roosevelt evocou as "Quatro Liberdades -- a liberdade de expressão e de credo, a liberdade de querer e de temer", declaração que revelou o papel que os Estados Unidos assumiriam num mundo em clima de guerra (Segunda Guerra Mundial).

Depois houve o discurso de Lyndon Johnson em 1964 que é recordado como aquele que "declarou uma guerra contra a pobreza humana".

Em 2002, no discurso após os atentados de 11 de setembro (2001), o Presidente George W. Bush declarou a Coreia do Norte, o Irão e o Iraque como "o eixo do mal".

Mas outros episódios marcaram este acontecimento da política norte-americana.

Na década de 1950, a entrada da televisão no quotidiano dos norte-americanos mudou hábitos e rotinas e o discurso do Estado da União não fugiu à regra.

O Presidente Lyndon Johnson (1963-1969) decidiu mudar a hora do discurso, tradicionalmente proferido ao meio-dia, para um horário noturno, quando mais telespetadores podiam seguir a intervenção.

Em 1986, Ronald Reagan decidiu adiar a intervenção por uma semana. O motivo foi o acidente sofrido a 28 de janeiro pela nave espacial Challenger, que provocou a morte de toda a tripulação.

Normalmente, o discurso demora cerca de uma hora, mas ao longo dos séculos os líderes também se diferenciaram neste capítulo.

George Washington detém o recorde da brevidade, ao ter usado apenas 1.089 palavras em 1790, enquanto Jimmy Carter, em 1981, no discurso que entregou por escrito ao Congresso expressou as suas orientações e feitos políticos em 33.667 palavras.

De todos os discursos presenciais, o mais longo, até à data, foi o de Bill Clinton em 2000. O então Presidente falou uma hora, 28 minutos e 49 segundos, segundo os dados do Projeto Presidencial da Universidade da Califórnia -- Santa Barbara.

O mais curto foi de Richard Nixon, em 1972, com 28 minutos e 55 segundos.

De acordo com os mesmos dados, o discurso mais longo de Donald Trump, ex-presidente e agora aspirante à candidatura republicana para as eleições presidenciais de novembro, foi em 2019 com a duração de uma hora, 22 minutos e 25 segundos.

Em 2023, Biden falou durante uma hora e 13 minutos.