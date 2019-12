Discurso étnico ou religioso tem impacto, mas limitado, diz Simões Pereira

Em entrevista à agência Lusa em Lisboa, o candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) acusa o seu adversário, Umaro Sissoco Embaló, de tentar "impor esse debate" da divisão porque não tem "um programa", "uma visão" ou "uma agenda que possa propor à sociedade guineense".

Questionado sobre se os guineenses acompanham esse discurso, Domingos Simões Pereira admite que "tem impacto e tem capacidade de atrair alguma franja da sociedade", embora essa capacidade seja "muito limitada".

"Eu não acompanho essa dinâmica. Eu penso que a nação guineense, o povo guineense necessita pensar a sua vida, pensar a sua sociedade, necessita projetar o futuro", diz, referindo que não há nenhum cidadão "que não compreenda a necessidade de viver de conviver e interagir com os demais".

Segundo Domingos Simões Pereira, "sempre que um ator político deixa de ter argumentos para contrariar aquilo que é a visão programática, faz recurso a esse tipo de expedientes, vai falar da sua pertença étnica, vai falar da sua pertença religiosa e vai tentar levar a sociedade a impor esse discurso como agenda prioritária do debate".

Para o candidato, Sissoco Embaló está "neste momento perante um paradoxo" porque para consolidar o resultado que obteve na primeira volta "precisa manter o discurso" da divisão, mas para expandir os votos "precisa sair dessa retórica".

"Felizmente que não sou eu que tenho de responder a essa questão porque eu nunca tive dúvidas de que é nessa diversidade, tanto étnica como cultural societária assim dizer que nós nos encontramos e formamos a tal identidade guineense", defende.

Questionado sobre o risco de radicalização da sociedade guineense, nomeadamente do fundamentalismo religioso, refere que "há um candidato que se identifica com isso", mas "felizmente que a sociedade guineense compreende o perigo" porque "já viu o que acontece nos países em que essa retórica ganha força e se impõe".

"A sociedade guineense já passou por várias situações, vários conflitos e não é neste momento, em que vê a luz no fundo do túnel, em que há uma geração de guineenses preparada para criar a tal Guiné positiva e projetar uma qualidade de vida diferente, que vai deixar-se distrair por esse tipo de posicionamento", defende.

Considerando que esta tentativa de radicalização "é muito grave", Simões Pereira acredita que nesta segunda volta das eleições "os guineenses vão estar atentos e vão compreender de onde vem essa retórica, o que alimenta essa retórica e o que é que cada candidato representa".

"A Guiné-Bissau precisa de alguém preparado para pensar a sociedade, para compreender as origens dos vários povos que hoje constituem o povo guineense, do território da Guiné-Bissau, das dinâmicas que sempre existiram e que ordenam o espaço que é a República da Guiné Bissau para quando se falar da nação guineense ele ter realmente ideia do território, do povo e dos valores", diz.

Instado a comentar o facto de ser apontado como o candidato da Igreja Católica, enquanto Sissoco Embaló é muçulmano, Simões Pereira refere que não tem "nenhum problema em assumir" que é católico.

"Pratico a religião católica, mas aquilo que a minha religião católica me ensina é a respeitar as outras religiões e a respeitar o direito de escolha dos outros cidadãos (...). Aquilo que eu aprendo na Igreja Católica é a olhar para o muçulmano como meu irmão, olhar para o animista como meu irmão", acrescenta.

Domingos Simões Pereira, que obteve 40,13% dos votos na primeira volta, em 24 de novembro, vai disputar a segunda volta, em 29 de dezembro, com Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), o segundo mais votado com 27,65% dos votos.