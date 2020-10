Disney anuncia reestruturação e maior foco no "streaming"

Em agosto, a empresa anunciou que o serviço da Disney Plus tinha mais de 60 milhões de assinantes e que a soma dos assinantes dos seus serviços de "streaming" - Disney Plus, ESPN Plus e Hulu -- atingia os 100 milhões.A pandemia do novo coronavirus prejudicou as suas receitas de bilheteira ao provocar o encerramento de muitos espaços de projeção e atuação.





Transformação do negócio







Por outro lado, os estado-unidenses continuam a abandonar as subscrições de estações de cabo, o que prejudica as receitas das redes televisivas da empresa.O foco principal vai ser a realização de espetáculos e filmes destinados ao "streaming", afirmou o presidente executivo da Disney, Bob Chapek, em comunicado.Entretanto, uma nova estrutura vai controlar as vendas dos conteúdos e as operações de "streaming".A Disney é uma das muitas operadoras de serviços de "streaming" da área tecnológica e entretenimento, como a Peacock, da NBCUniversal, e a HBO Max, da WarnerMedia, que estão a disputar à Netflix, a atenção e o dinheiro dos consumidores.Neste conjunto, a Disney Plus em sido considerada uma das mais bem-sucedidas.