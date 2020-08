Disparados dois mísseis chineses contra avião-espião dos EUA

Os mísseis balísticos foram disparados ontem, quarta-feira, um deles da província de Qinghai e o outro da província de Zhejiang, o que exclui a hipótese de um descontrolo de qualquer comando militar local. Os disparos foram feitos em direção à região entre a província de Hainan e as ilhas Paracel, cuja soberania permanece controversa.





Segundo o mesmo SCMP, um avião-espião norte-americano do tipo U-2 terá entrado naquela área de exclusão aérea, sem autorização, durante um exercício naval de fogo real, levado a cabo pela China no Mar de Bohai, ao longo da sua costa setentrional.





O embaixador chinês no Reino Unido, Liu Xiaoming, comentou entretanto que a intrusão do aparelho norte-americano tinha "perturbado gravemente" o exercício naval em curso.





Um dos mísseis disparados foi um DF-26, com um alcance de 4.000km, e que pode ser usado com ogivas convencionais mas também nucleares. É, neste momento, uma arma que esteve proibida pelo Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio, que os Estados Unidos e a União Soviética assinaram na fase final da Guerra Fria. No ano passado, os EUA denunciaram o tratado, alegando que a China estava a desenvolver esse tipo de armas.





O outro míssil disparado foi um DF-21, com alcance de 1.800km e é da mesma série do DF-21D, considerado o primeiro míssil balístico anti-navio, com capacidade para atacar um porta-aviões.





Para os especialistas, o duplo disparo poderá ter consequências políticas relevantes, agravando as tensões entre EUA e China. Um deles, Derek Grossman, também citado pelo SCMP, comentou que algum outro disparo de um DF-21D nas proximidades de um porta-aviões norte-americanos poderia desencadear uma resposta militar, por ser interpretado do lado norte-americano, não como um tiro de aviso, mas verdadeiramente como um disparo que falhara o alvo.





Independentemente de um tal cenário, há as consequências que estes dois tiros de aviso já podem ter causado. O vice-diretor do Instituto da Ásia Oriental na Universidade Nacional de Singapura, Chen Gang, lembrou que "a China mostrou no passado os mísseis da série DF em desfiles militares em Pequin, e o lançamento deles a partir de pontos distantes mostra que não se trata apenas de brinquedos para mostrar". Nesse sentido, o incidente pode levar os EUA a desenvolverem, desde já, mais mísseis desse tipo.





O porta-voz do Ministério da Defesa chinês Wu Qian disse hoje que os EUA deveria fazer um esforço de contenção, acrescentando: "A China opõe-se e não receia provocações dos EUA ... Instamos os políticos dos EUA a avaliarem a realidade objectivamente, pararem as provocações e reconduzirem as relações sino-americanas a uma via normal".





Segundo o jornal de Hong Kong South China Mourning Post (SCMP), as autoridades chinesas assumiram tratar-se de uma resposta a actividades aéreas norte-americanas numa "no-fly zone". O secretário da Defesa norte-americano Mark Esper comentou o incidente, dizendo que a China está a flectir os seus músculos em quase todo o Sudeste asiático e que repetidamente tem recusado observar a lei internacional nessa região.