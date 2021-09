Disparados vários tiros contra carro que transportava assessor do Presidente da Ucrânia

O carro foi atingido por mais de dez balas quando passava pela vila de Lesnyky, perto da capital de Kiev, afirma um comunicado da polícia.



O assessor do Presidente ucraniano que seguia na viatura, Serhiy Shefir, não sofreu ferimentos, mas o motorista ficou ferido. A polícia já abriu um processo criminal por suspeitas de homicídio.



Zelenskiy, que chegou ao poder com a promessa de enfrentar os oligarcas do país e combater a corrupção, está atualmente nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU.



Mykhailo Podolyak, um outro assessor de Zelenskiy, considera que a tentativa de homicídio pode ser resultado da luta do Presidente contra os magnatas do país. “Este ataque deliberado e extremamente violento, com armas automáticas, não pode ser qualificado de forma diferente do que uma tentativa de matar um membro importante da equipa”, disse Podolyak à agência Reuters.



“Nós, como é óbvio, associamos este ataque a uma campanha agressiva e até militante contra a política do chefe de Estado”, acrescentou Podolyak, garantido, porém, que “a política do Presidente voltada para a transformação fundamental do Estado permanecerá inalterada”.



O assessor prometeu ainda medidas mais duras contra os oligarcas. O Parlamento ucraniano deverá debater esta semana uma lei presidencial que visa reduzir precisamente a influência dos oligarcas.