Disparos contra autocarros com eleitores marcam abertura das urnas no Sri Lanka

As autoridades não relataram mortes imediatas. Segundo um polícia, os agressores queimaram pneus na estrada e montaram barricadas para emboscar o `comboio` de mais de 100 autocarros que viajam no norte da ilha.

Muçulmanos da cidade costeira de Puttalam estavam a caminho do distrito vizinho de Mannar, onde estão registados para votar.

"Pelo menos dois autocarros foram atingidos, mas nenhuma morte foi registada", indicou o chefe da polícia local.

Quase 16 milhões de cingaleses estão convocados no sábado para uma eleição presidencial que deve resultar em um duelo entre Gotabaya Rajapaksa, representante do clã Rajapaksa, e Sajith Premadasa, a candidata do partido atualmente no poder.

Este incidente ocorre num ambiente de tenso confronto entre o exército que Rajapaksa liderava durante a presidência do irmão Mahinda (2005-2015), e a polícia da região de Jaffna, numa área de maioria tâmil no norte da ilha.

A polícia disse à comissão eleitoral que o exército bloqueou ilegalmente as estradas, o que poderia desencorajar os eleitores a votar na região de Rajapaksa.

"Depois de chamar a atenção do exército de que os bloqueios de estradas eram ilegais na época das eleições nacionais, eles acabaram com o bloqueio", afirmou a polícia em comunicado.

Fontes policiais disseram ter avisado aos comandantes militares locais que qualquer interferência nas eleições seria relatada e processada.