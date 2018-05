Disparos de `rockets` iranianos sobre posições israelitas nos montes Golã, denuncia exército israelita

Lusa10 Mai, 2018, 09:18 / atualizado em 10 Mai, 2018, 09:19 | Mundo

Os projéteis, alguns dos quais foram intercetados pelo sistema de defesa antimíssil israelita, não causaram vítimas e o exército israelita retaliou, indicou aos jornalistas o porta-voz do exército israelita, o tenente-coronel Jonathan Conricus.

O porta-voz, que não precisou a natureza da resposta do exército israelita, adiantou que os 'rockets' foram disparados pouco depois da meia-noite (22h00 em Lisboa) por homens da brigada al-Qods sobre as linhas da frente do exército israelita nos Golã.

"Sabemos que isso vem da força al-Qods", disse Conricus, adiantando: "O exército israelita vê este ataque iraniano contra Israel com grande severidade".

O ataque ocorre num contexto de forte tensão entre israelitas e iranianos, após várias operações atribuídas ao exército israelita contra os interesses iranianos na Síria.

Um ataque na terça-feira à noite com mísseis "provavelmente israelitas" perto de Damasco matou 15 combatentes estrangeiros pró-regime, entre os quais oito iranianos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que indicou que o alvo foi um depósito de armas alegadamente pertencente aos Guardas da Revolução do Irão, força de elite do regime.

Antes, o exército israelita tinha informado que Israel se encontrava em "alerta máximo" face ao risco de um ataque na zona dos montes Golã - território sírio ocupado e anexado pelo Estado hebreu -, "após identificar atividade irregular das forças iranianas na Síria".