Dissidência de oposição em Moçambique desdramatiza deserções e insiste nas revindicações

"Não há enquadramento, desmobilização nem desarmamento antes de o Governo negociar com a Junta Militar sobre o nosso documento [uma carta com exigências que terá enviado ao chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no último ano]", disse a jornalistas, por telefone, Mariano Nhongo, a partir de um ponto incerto do centro de Moçambique.

O antigo líder da guerrilha do principal partido de oposição em Moçambique dirige um grupo de guerrilheiros no centro do país que contesta a atual liderança daquela força política e o Acordo de Paz assinado em agosto de 2019 com o Governo.

Segundo Nhongo, o documento contendo as exigências para reintegração dos seus guerrilheiros foi enviado ao Governo e ao grupo de contacto das negociações de paz em 02 de outubro do último ano.

"Até hoje não tive nenhuma resposta", afirmou.

A autoproclamada Junta Militar é acusada de protagonizar ataques armados contra civis e forças governamentais em estradas e povoações das províncias de Sofala e Manica, centro de Moçambique, incursões que já provocaram a morte de, pelo menos, 30 pessoas.

Nos últimos meses, vários membros influentes do grupo de Nhongo abandonaram as matas e juntaram-se ao processo de paz, incluindo André Oliveira Matade Matsangaíssa - sobrinho do primeiro presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), o homónimo André Matsangaíssa.

Mariano Nhongo desdramatiza as deserções e acusa André Oliveira Matade Matsangaíssa de traição.

"André é um traidor e está a ser usado. Ele não sabe nada sobre este processo", declarou, acrescentando que o convidou para integrar o grupo por respeito ao nome do primeiro líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Embora não concorde com curso do processo negocial em Moçambique, Mariano Nhongo disse que também ambiciona a paz.

"O Governo deve negociar com a Junta Militar e a guerra em Moçambique vai terminar", frisou.

O acordo de paz em Moçambique foi assinado em agosto de 2019 pelo chefe de Estado moçambicano e pelo presidente da Renamo, prevendo, entre outros aspetos, as condições do processo de Desmilitarização, Desarmamento e Reintegração (DDR) do braço armado do principal partido de oposição.