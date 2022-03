Dissidente russa alerta para efeitos colaterais das sanções económicas

Foto: Zohra Bensemra - Reuters

Anna Kharzeeva é uma cidadã russa, que fugiu do país com medo de ser presa, por causa das posições que assumiu contra a guerra. São muitos os que se interrogam sobre o que pensam, afinal, os russos de tudo o que está a acontecer.