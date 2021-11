Dissolução de ONG russa Memorial seria "golpe devastador", diz Conselho da Europa

"Instamos o Ministério Público russo a reconsiderar a sua decisão" sobre a mais antiga e maior organização de direitos humanos da Rússia, escreveu a responsável do Conselho da Europa, organização pan-europeia baseada em Estrasburgo, no leste da França.

Símbolo da `Perestroika`, a Memorial foi fundada em 1989 por dissidentes soviéticos, incluindo o Prémio Nobel da Paz Andrei Sakharov.

Em comunicado emitido na quinta-feira, a Memorial disse ter sido acusada pela procuradoria-geral de "violar sistematicamente" a lei sobre "agentes do estrangeiro", um rótulo que obriga organizações, meios de comunicação social ou indivíduos a publicitar esse estatuto em todas as suas publicações, incluindo nas redes sociais, e a passar por fastidiosos procedimentos administrativos.

"Como o Conselho da Europa tem salientado repetidamente, esta lei estigmatiza as ONG, os meios de comunicação social e os indivíduos e tem tido um impacto repressivo na sociedade civil na Rússia nos últimos anos", insistiu Marija Pejcinovic Buric, em declaração publicada no sítio do Conselho da Europa, na qual reiterou o apelo da organização para que esta legislação seja revogada.

O Supremo Tribunal da Rússia deve examinar o recurso do Ministério Público em 25 de novembro, segundo as informações disponíveis no sítio oficial na Internet.

Em 2015, o Supremo recusou-se a dissolver a Memorial, rejeitando um recurso do Ministério da Justiça russa.