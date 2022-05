Dissolução do parlamento guineense impede escolha de secretariado executivo da CNE, cujo mandato caducou

"Nós temos em relação à dissolução da assembleia várias consequências e algumas são preocupantes. Uma dessas consequências é a questão relacionada com a Comissão Nacional de Eleições. O presidente da CNE agora é presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e, por conseguinte, havia necessidade de se eleger um novo presidente da Comissão Nacional de Eleições e isso não aconteceu e em março último toda a equipa entrou em caducidade por decurso do prazo e a situação torna-se mais agravante", afirmou o jurista guineense.

O chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu na segunda-feira o parlamento e marcou eleições legislativas para 18 de dezembro.

Segundo o jurista, neste momento, a Comissão Nacional de Eleições está a ser "dirigida interinamente pelo secretário executivo, mas este também não tem legitimidade porque o mandato caducou em março".

O presidente da Comissão Nacional de Eleições foi eleito em março de 2018 para um período de quatro anos, mas, entretanto, deixou o cargo para assumir funções como presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Segundo a lei da Comissão Nacional de Eleições, aquele órgão é constituído por um secretariado executivo, um representante do Presidente da República (nas legislativas e autárquicas), um representante do Governo, um representante de cada um dos partidos ou coligação de partidos, um representante do Conselho Nacional de Comunicação Social e um representante de cada candidato às eleições presidenciais.

No caso do secretariado executivo, que é o órgão colegial permanente da direção, é composto por um presidente, um secretário executivo e dois secretários executivos adjuntos, que são "eleitos por dois terços dos deputados" do parlamento em efetividade de funções para um mandato de quatro renovável por igual período.

"Isto é um problema, é um imbróglio que o país vai ter de enfrentar nos próximos tempos, porque do ponto de vista constitucional e à luz do regimento também da Assembleia Nacional Popular só a plenária é que tem o poder de eleger o novo presidente da CNE com dois terços dos deputados em efetividade de funções", afirmou Bubacar Turé.

Para o jurista, este é um "problema que vai abalar, minar a confiança entre os atores sobre a administração do processo eleitoral" e que "não oferecerá confiança a todos os atores políticos".

Questionado sobre se há alguma forma de resolver a questão, o jurista disse que apenas o "consenso político", porque do ponto de vista jurídico não vê uma solução.

Para Bubacar Turé, o consenso dos partidos políticos com assento parlamentar de aceitar um mal menor pode permitir à comissão permanente, sob proposta do Conselho Superior de Magistratura, reunir e decidir, através de sufrágio, um processo democrático, e escolher o novo presidente da CNE.

"Do ponto de vista legal não pode ser assim, mas no quadro da procura de consensos e soluções políticas plausíveis pode chegar-se a uma via destas", disse, salientando que a solução vai contra os dispositivos legais, mas que é a menos gravosa.

Se não houver entendimento, segundo o jurista, a Guiné-Bissau terá um processo eleitoral complicado em que a "desconfiança entre os atores políticos minará todo o processo" e corre-se o risco de não haver eleições, porque a "Comissão Nacional de Eleições não estará em condições de administrar o processo".

"Mas acredito que haverá no momento próprio soluções políticas sobre esta questão porque o país tem de ir a eleições. É preferível ir a eleições mesmo com uma CNE desta natureza, do que arrastar o processo de indefinição, de ilegitimidade do Governo, de ausência da ANP, que não pode já fiscalizar a ação governativa", disse.

"Perante estes dois balanços, tendo a inclinar-me para uma solução política, que vai salvaguardar o seu funcionamento e organização de eleições livres e transparentes", concluiu o jurista.