"Dissuasão nuclear está pronta". Coreia do Norte volta a endurecer retórica

"As nossas Forças Armadas estão completamente preparadas para responder a qualquer crise e a dissuasão nuclear da nação está também pronta para mobilizar a sua força absoluta de forma fiável, precisa e rápida", clamou Jong-un na noite de quarta-feira, citado pela agência estatal KCNA.

Segundo Kim Jong-un, a máquina militar norte-americana conduz atividades "provocadoras e ameaçadoras" sob a forma de "exercícios conjuntos de grande escala que ameaçam seriamente a segurança" da Coreia do Norte. No discurso preparado para o 69.º aniversário do armistício que pôs fim à Guerra da Coreia, o líder do regime de matriz estalinista acusou os EUA de atuarem com "duplo padrão".

O jornal estatal Rodong publicou, por sua vez, fotografias de Kim Jong-un durante o discurso, naquela que constitui a primeira intervenção pública do líder em 19 dias. Acompanhado da mulher, Ri Sol-ju, o dirigente surge a saudar as forças militares.

Kim Jong-un apontaria ainda o dedo ao presidente sul-coreano. Desde que assumiu o cargo, a 10 de maio, Yoon Suk-yeol enveredou por uma abordagem mais robusta face ao norte da Península Coreana.







O regime adverte que qualquer investida de Seul pode ter como resposta a "aniquilação". E acusa, uma vez mais, o país vizinho de implementar a "política hostil" dos Estados Unidos para com Pyongyang.



c/ agências