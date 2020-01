Distituição Trump. Democratas querem ouvir John Bolton e alguns Republicanos poderão votar a favor

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca está a tentar travar a publicação do livro do ex-conselheiro John Bolton. Nessa publicação, Bolton escreve que Donald Trump reteve mesmo a ajuda militar para pressionar a Ucrânia a investigar Joe Biden. É mais um episódio a marcar o julgamento de destituição do presidente americano.