Distribuição de cargos. Conselho Europeu suspenso até terça-feira

Os 28 líderes europeus estão com dificuldades em chegar a um entendimento. Donald Tusk, atual presidente do Conselho Europeu, fez saber através do seu porta-voz, Preben Aamann, que os trabalhos estão suspensos após várias horas de conversas entre líderes e famílias políticas.



Nomes prováveis

Para o Conselho Europeu surgiu como nome mais provável o da búlgara Kristalina Georgieva, diretora do Banco Mundial desde 2017 e antiga vice-presidente da Comissão Europeia.



Georgieva perdeu, em 2017, a eleição para secretária-geral da ONU para o português António Guterres.



A presidência do Parlamento Europeu poderá ficar a cargo do conservador alemão Manfred Weber, cabeça de lista do Partido Popular Europeu (PPE).



Já o alto representante da UE para as Relações Externas poderá ser o primeiro-ministro belga, Charles Michel, que está prestes a perder esse cargo.



Uma fonte diplomática avançou à agência Reuters que as principais reservas vêm de Itália, Croácia, Letónia e Hungria.Durante a manhã desta segunda-feira foram debatidos alguns dos nomes mais prováveis aos principais cargos europeus, com Frans Timmermans como primeira opção para a presidência da Comissão Europeia.De acordo com ode notícias, o plano traçado para levar Timmermans à presidência da Comissão Europeia terá sido criado por Martin Schulz, antigo presidente do Parlamento Europeu, na sequência de um telefonema a António Costa durante a última cimeira dos 28.Martin Schulz terá tratado de convencer Angela Merkel das vantagens deste plano, enquanto o primeiro-ministro português terá realizado contactos junto de outros líderes, sobretudo socialistas.A ideia, porém, acabou por fracassar na reunião do Partido Popular Europeu que se realizou no domingo em Bruxelas e que levou a um impasse na cimeira europeia.