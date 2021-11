Distric 2020 quer atrair "startups" para o Dubai

"É a minha primeira vez na Web Summit e estou muito impressionada", afirmou Nadimeh Mehra, que é vice-presidente da unidade de transição da Distric 2020, no Dubai.



"Estamos nesta edição (da Web Summit) por causa do ecossistema que estamos a criar para a futura cidade" depois Expo 2020 Dubai, que está a decorrer desde 1 de outubro e termina em 31 de março de 2022.



"Temos um ecossistema com curadoria que está agora ativamente à procura, embora venhamos a receber inquilinos e visitantes" no lugar da Expo em outubro de 2022.



Este ecossistema é assente em inovação e "estamos a construir uma cidade inteligente centrada no ser humano (human-centric) e isso permitirá que as 'startups' floresçam e cresçam dentro dos Emirados Árabes Unidos e tenham acesso a todo mercado do Médio Oriente, Norte de África e Sudeste Asiático", explicou.



"Não teremos um laboratório 'startup', teremos vários laboratórios" na Distric 2020, salientou Nadimeh Mehra.



A responsável explicou que uma das "principais propostas" de caráter exclusivo é o "laboratório vivo" porque há "uma inteira cidade inteligente que está a ser desenvolvida".



Empresas, "startups", entre outras, podem ir para a Distric 2020 e provar o seu conceito através do desenvolvimemento desta plataforma, refere.



"Portanto, esta é uma oportunidade única para entidades que trabalham com inteligência artificial e Internet das coisas", apontou.



"Fomos escolhidos pelo Dubai como um centro de impressão 3D, por isso há muitas oportunidades", reforçou, apontando que a District 2020 não é um laboratório, mas antes um facilitador.



Sobre o que diria a uma "startup" para a convencer mudar-se para o Dubai, afirma: "Se pretende colocar-se ou posicionar a sua marca num mercado que lhe permita ter acesso a uma região muito mais ampla" a Distric 2020 é a resposta.