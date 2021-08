Divergências regionais põem em risco a ambiciosa meta "verde" da China

Ao analisar província a província, o relatório da Greenpeace no Leste Asiático revela uma lacuna “cada vez maior” entre os municípios que conseguiram fazer progressos relativamente às metas ambientais e aqueles que “ficaram para trás”, principalmente as regiões que dependem da exploração de carvão.“Enquanto algumas partes da China estão a trabalhar para uma recuperação verde e justa, outras estão a perder totalmente o barco”, disse Liu Wenjie, analista política do Greenpeace no Leste Asiático. “A forma como os governos locais estão a avaliar as suas oportunidades de estimular a economia através de uma abordagem verde e sustentável ainda é um grande problema”, acrescentou.“A primeira grande lição que podemos retirar daqui é que os governos locais devem priorizar a descarbonização ao gastar os dinheiros do Governo”, defende ainda Liu Wenjie.“Para que os governos central e local avaliem melhor a eficácia do estímulo em resposta à Covid-19 e mudem para uma recuperação verde, o Governo chinês precisa estabelecer um banco de dados fiscal verde e reforçar a divulgação dos gastos fiscais dos governos locais para tais investimentos”, explica a Greenpeace.Liu Wenjie salienta ainda, em declarações à Al Jazeera , que “é necessária uma estrutura para avaliar a eficácia dos gastos fiscais por impactos económicos, sociais e ambientais e também para canalizar os recursos financeiros de forma eficiente por meio de impostos, obrigações verdes, compras sustentáveis e outros instrumentos para impulsionar a transição verde a nível local”.

China lança mercado de carbono

As empresas que forem incapazes de respeitar as suas quotas vão ter de comprar "direitos de poluição" a outras empresas com uma pegada carbónica mais fraca.O sistema vai cobrir inicialmente 2.162 produtores de eletricidade chineses. Segundo a Agência Internacional de Energia, estas empresas representam cerca de um sétimo das emissões mundiais de carbono devido à combustão de energias fósseis.

O programa vai ser estendido aos produtores de cimento e fabricantes de alumínio a partir do próximo ano. "O objetivo é cobrir até dez mil empresas emissoras, responsáveis por cerca de cinco mil milhões de toneladas de emissões de carbono por ano", sublinhou Zhang Xiliang, o autor do novo sistema.