Diversos incêndios florestais nos arredores de Atenas com ordens de evacuação

Cerca de 1.200 crianças foram retiradas de colónias de férias ameaçadas pelos incêndios perto da estação balnear de Loutraki, cerca de 80 quilómetros a oeste da capital grega, anunciou o presidente da câmara municipal, Giorgos Gkionis.

Em paralelo, um porta-voz dos bombeiros indicou que um homem suspeito de ter ateado um incêndio florestal cerca de 50 quilómetros a leste de Atenas foi detido pela polícia.

"A polícia deteve um estrangeiro que estará na origem do incêndio de Kouvaras", precisou o porta-voz sem fornecer a nacionalidade desta pessoa, e quando prossegue o combate às chamas, atiçadas por ventos fortes.

"O incêndio [na região de Kouvaras] é difícil, os ventos são muito fortes, até 50 a 60 quilómetros por hora", indicou o porta-voz Yannis Artopios, e quando a Grécia regista desde quinta-feira uma vaga de calor com temperaturas de mais de 44 graus no centro do país.

Sete aviões cisterna, quatro helicópteros e 150 bombeiros, para além de uma equipa de 31 bombeiros romenos, estavam mobilizados no combate a duas frentes deste fogo, que alastrou para perto das zonas balneares de Lagonissi, Anavyssos e Saronida, onde se encontram muitas habitações secundárias.

Diversas casas já foram consumidas nesta zona, e um centro equestre e um mosteiro foram evacuados, segundo imagens transmitidas pela televisão pública ERT.

Perto do istmo de Coríntio também estava em curso um incêndio, com a autoestrada que liga Atenas a Coríntio encerrada como medida de precaução, indicou a agência noticiosa ANA.

Uma terceira frente foi declarada ao início da tarde de hoje numa zona florestal da Beócia, cerca de 50 quilómetros a nordeste de Atenas. Segundo os bombeiros, 31 pessoas e dez veículos foram enviados para esse local.

À semelhança de parte da Europa, a Grécia registou este fim de semana uma intensa vaga de calor, com as temperaturas a ultrapassarem os 44 graus na região de Tebas (centro), indicou o Observatório nacional de Atenas.

As previsões indicam uma ligeira descida das temperaturas máximas até quarta-feira, mas a partir de quinta-feira esperam-se máximas a rondar os 43 graus em várias regiões, segundo indicou o serviço meteorológico nacional EMY.

"Encontramo-nos em pleno período de luta contra os incêndios e as condições esperadas são particularmente difíceis, favorecendo os incêndios florestais", advertiu Yannis Artopios.