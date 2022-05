"Dívida ambiental". Padrão português esgotaria no sábado recursos mundiais para 2022

. O planeta passaria assim a viver “a crédito” a partir do fim de semana que se avizinha.Parceira da Global Footprint Network , a portuguesa Zero assinala, em comunicado citado pela agência Lusa, que, em termos de produção e consumo., acrescenta.No mapa da organização internacional, o modelo de Portugal levaria ao esgotamento dos recursos a 7 de maio, um dia após o Japão, mas antes de Espanha, Suíça ou Reino Unido.

A Global Footprint Network dedica-se a calcular as pegadas ecológicas da quase totalidade dos países. Trata-se de elencar as necessidades de recursos renováveis e serviços essenciais, comparando-as, em seguida, com os recursos disponíveis no planeta.



A Zero sustenta que os fundos do Programa de Recuperação e Resiliência poderiam inverter o rumo do país, além da adoção de práticas mais sustentáveis., aponta a associação ambientalista.A aposta numa agricultura mais sustentável, a redução das viagens e o teletrabalho são sugestões da Zero para um caminho de sustentabilidade ambiental, além da utilização de bicicletas e transportes públicos e a diminuição do consumo de proteína animal.Investimento em mobilidade suave, como a bicicleta, e em produtos sustentáveis são outras propostas da Zero, que sugere, nas práticas individuais, a redução de proteína animal, privilegiar os transportes públicos e consumir de forma mais circular.





Com um registo pior do que aquele que é patenteado por Portugal,Por contraste, os modelos de outras nações deixariam o mundo distante deste quadro, com quase todos os recursos intocados.