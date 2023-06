Dívida de Cabo Verde a Portugal vai financiar Fundo Climático Ambiental

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

A decisão foi tomada por mútuo acordo entre os chefes do Governo dos dois países.



Após um encontro, esta terça-feira, em Lisboa, os dois primeiros-ministros anunciaram também que este modelo poderá vir a ser alargado, no futuro, a toda a dívida cabo-verdiana a Portugal.



Para já, são 12 milhões de euros de dívida. Mas toda a dívida de Cabo Verde a Portugal pode assim vir a ser transformada em financiamento para o chamado Fundo Climático Ambiental.



De acordo com o memorando assinado, Cabo Verde compromete-se a criar o Fundo Climático Ambiental até ao final deste ano.