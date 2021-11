Dívidas ocultas. África do Sul vai iniciar extradição de ex-ministro moçambicano nos EUA nos próximos dias

O porta-voz do ministro da Justiça e Serviços Correcionais sul-africano adiantou à Lusa que nos próximos dias será reiniciado o processo de notificação e transferência do antigo governante moçambicano, que se encontra detido no Centro Correcional de Moodderbee, leste de Joanesburgo, que será facilitada pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, ordenou hoje a África do Sul a extraditar Manuel Chang, preso há quase três anos sem julgamento naquele país por fraude e corrupção no caso das `dívidas ocultas`, para os Estados Unidos, invalidando a extradição para Moçambique.

Numa mensagem divulgada esta tarde, o Ministério da Justiça da África do Sul disse ter "tomado nota" da decisão judicial, remetendo qualquer decisão para depois de uma análise da sentença escrita.

A entrega do ex-governante moçambicano está prevista pela terceira vez depois de duas tentativas invalidadas em maio de 2019 e agosto deste ano para Maputo.

Esta decisão judicial surge na sequência de um recurso urgente do Fórum para a Monitoria do Orçamento (FMO), que contestou a decisão do ministro da Justiça sul-africano Ronald Lamola de extraditar Manuel Chang para o seu país, anunciada em agosto passado.

Em 23 de agosto, o porta-voz do Ministério da Justiça sul-africano, Chrispin Phiri, anunciou à Lusa que a África do Sul decidiu extraditar para Moçambique o ex-ministro Manuel Chang, detido desde 2018 na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos da América (EUA) por fraude e corrupção no caso das `dívidas ocultas`.

O FMO, organização que tem defendido a extradição de Manuel Chang para os EUA desde a sua detenção na África do Sul, defendeu em setembro perante a juíza Margarete Victor que o compromisso da África do Sul em erradicar a corrupção, inclusive por meio de extradições, implica "ter a certeza" que o ex-ministro Manuel Chang seria julgado em Maputo.

Na altura, o FMO avançou que o ministro Ronald Lamola foi aconselhado, em 27 julho 2020, pelo responsável das relações legais internacionais do Ministério da Justiça sul-africano, H. van Heerden, a extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos.

Nos últimos três anos, o ex-governante moçambicano, que é tido como a "chave" no maior escândalo de fraude financeira em África, de mais de 2 mil milhões de dólares, enfrentou na África do Sul, sem julgamento, dois pedidos concorrenciais dos Estados Unidos e de Moçambique para a sua extradição do país.

A prisão de Manuel Chang foi legal ao abrigo do tratado de extradição entre os EUA e a África do Sul, assinado em setembro de 1999, em Washington, segundo o Ministério Público sul-africano.

A África do Sul não tem acordo de extradição com Moçambique, que contestou o pedido de extradição norte-americano de Manuel Chang para os EUA, país com o qual Maputo também não tem tratado de extradição.

A Justiça sul-africana iniciou em 5 de fevereiro de 2019 a audição sobre a extradição para os EUA do ex-governante moçambicano Manuel Chang.

O tribunal de Kempton Park, leste de Joanesburgo, recusou a sua libertação sob fiança a 15 de fevereiro de 2019.

O Governo de Moçambique, aliado do Congresso Nacional Africano (ANC), o partido no poder desde 1994, pediu diretamente ao ex-ministro da Justiça da África do Sul a extradição do ex-ministro das Finanças de Manuel Chang para o seu país, apelando a Pretória que tenha "a consideração devida" no assunto.

Em 21 de maio de 2019, no seu último dia no governo do ex-presidente Jacob Zuma, o ministro Michael Masutha anunciou a sua decisão de extraditar Chang para Moçambique "no interesse de que a justiça seja feita".

A decisão foi revogada pelo novo ministro, Ronald Lamola, nomeado por Cyril Ramaphosa, que prometeu fazer do combate à corrupção a principal prioridade do seu executivo ao substituir no cargo Jacob Zuma, afastado pelo ANC devido a vários escândalos de corrupção pública.

A Comissão Permanente da Assembleia da República de Moçambique consentiu no dia 29 de fevereiro a prisão preventiva, em Moçambique, do deputado Manuel Chang.

Em 31 de janeiro, a Lusa noticiou que o Ministério Público sul-africano voltara a rejeitar a liberdade sob fiança do ex-ministro das Finanças de Moçambique, afirmando que "o arguido dispõe de muitos recursos consideráveis, com contas bancárias em todo o mundo, é indivíduo que tem o luxo de viajar com um passaporte diplomático, que usa a sua posição para sua vantagem e que goza dessas regalias".

Antes do início do confinamento da pandemia da covid-19, em março do ano passado, os Estados Unidos voltaram a acusar Moçambique de pretender com a extradição de Chang proteger Guebuza e altos quadros da Frelimo, suspeitos de terem recebido 150 milhões de dólares [138,1 milhões de euros] em "luvas", "incluindo 10 milhões de dólares para o partido, e 60 milhões de dólares para Armando Guebuza (ex-Presidente) e o seu filho".

Aos 63 anos, Manuel Chang foi detido em 29 de dezembro de 2018 no Aeroporto Internacional O. R. Tambo, em Joanesburgo, a caminho do Dubai, com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA em 27 de dezembro, pelo seu presumível envolvimento na "cabala" multimilionária no vizinho país lusófono.

Chang foi ministro das Finanças de Moçambique durante a governação de Armando Guebuza, entre 2005 e 2010, e avalizou dívidas de 2.200 milhões de dólares secretamente contraídas a favor da Ematum, da Proindicus e da MAM, as empresas públicas referidas na acusação norte-americana, alegadamente criadas para o efeito nos setores da segurança marítima e pescas, entre 2013 e 2014.

A mobilização dos empréstimos foi organizada pelos bancos Credit Suisse e VTB da Rússia.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado pelo Presidente da República à época, Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.

Manuel Chang é arguido nos autos de instrução preparatória registados sob o n.º 1/PGR/2015 e n.º 58/GCCC/2017-IP que correm termos na PGR de Moçambique, segundo o acórdão do Tribunal Supremo de Moçambique, em 31 de janeiro de 2019, que instruiu o pedido de extradição moçambicano, consultado pela Lusa.

Em novembro de 2020, a PGR remeteu ainda para o Tribunal Judicial da Cidade de Maputo um processo autónomo das `dívidas ocultas` (processo 536/11/P/2019) em que acusa o ex-ministro Manuel Chang e outros três arguidos.