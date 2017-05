Divulgação de informações secretas: "Gabarolice" de Trump pode ter posto em causa relação com Israel

É um encontro histórico. Trump recebeu Erdogan na Casa Branca. Um encontro tenso. Os Estados Unidos decidiram armar com carros blindados e armas pesadas as milícias curdas que se preparam para tomar Raqqa, a capital do Estado Islâmico na Síria a menos de uma centena de quilómetros da fronteira turca.



Erdogan é claro. "Tomar em consideração o Exército Livre da Síria ou as Unidades de Proteção Popular Curdas nunca será aceite e será contra o acordo a que chegamos para combater o terrorismo".



Com o nome de código "Cólera do Eufrates" a ofensiva sobre Raqqa é liderada por estas forças consideradas por Ancara como grupos terroristas. O objetivo final destes homens apoiados pelos Estados Unidos criar um Estado Curdo Independente com território na Síria, Iraque e Turquia.



A força aérea norte americana continua a fazer apoio aos curdos. Militares das forças especiais dos estados unidos acompanham no terreno o avanço das milícias que assumidamente têm ligações com o PKK turco.



Trump garantiu ao presidente turco que os Estados Unidos apoiam sem condições o combate quer ao terrorismo jihadista, quer ao do PKK turco. Erdogan lembra em Washington que "A colaboração que ambos os países forem capazes de demonstrar, nesta região em agitação, será determinante para o resto do mundo".



Neste domínio Trump quer fazer a quadratura do circulo com aliados e velhos inimigos. Passou informação classificada ao ministro dos negócios estrangeiros russo sobre novas técnicas desenvolvidas pelos jihadistas para atacar aviões comerciais com computadores explosivos.



O Washington Post denunciou. O Kremlin e a Casa Branca desmentiram prontamente. O problema. Trump confirmou no Tweeter e obrigou os assessores a uma sessão de ginástica argumentativa.



O conselheiro de Segurança Nacional, que esteve na reunião com o ministro russo, garante que nenhuma informação que possa por em causa a segurança do país foi divulgada. Herbert McMaster recusa no entanto explicar se a informação transmitida era classificada ou não.



Nancy Pilosi, a líder dos democratas no congresso já veio dizer que a atitude de Trump é indigna e que se foi impensada é perigosa e patética, mas se foi premeditada é ainda pior.



Perante a lei dos Estados Unidos a divulgação de material classificado é crime de Traição. Mas Trump é presidente, e o presidente pode decidir desclassificar a informação deixando de praticar qualquer crime.