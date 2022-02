Doador afirma: Boris Johnson "passou ponto sem retorno" e deve renunciar

Em declarações à BBC , John Armitage acrescentou que “”.“Acho que a falta de honra inerente à política moderna incrivelmente angustiante”, frisou.Armitage, cofundador da empresa de fundos Egerton Capital, doou mais de 500 mil libras ao Partido Conservador desde que Boris Johnson é primeiro-ministro. No entanto, em 2021 deu também 12.500 libras aos trabalhistas.Para John Armitage, “”.

Armitage já informou os conservadores de que não dará mais apoio financeiro ao partido.



“Os políticos devem entrar na política para fazer bem ao seu país. Essa é a razão esmagadora para estar na política”, defendeu.As declarações do doador surgem numa altura em que Boris Johnson está a enfrentar uma investigação sobre as festas realizadas no Número 10 de Downing Street durante os confinamentos da pandemia de covid-19.Boris Johnson estará esta quarta-feira no Parlamento britânico para a sessão semanal de perguntas.